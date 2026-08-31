Precio del Dólar Ronda los 17 Pesos Tras Leve Recuperación

El precio del dólar ronda los 17 pesos en promedio, representando una leve recuperación frente a la moneda mexicana, luego de una tendencia a la baja de las últimas dos semanas.

En el mercado internacional, el billete verde se cotizó en 17.01 en las primeras horas de este lunes. Desde el viernes, el peso perdió terreno, pues inició en 16.96 y cerró en 17.03 unidades. Para el fin de semana, la fluctuaciones fueron mínimas.

La cotización variará a lo largo de este cierre de mes, pues los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente, que se reanudó el domingo con el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Ayer, el tipo de cambio cerró en los 17.01 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles , es de 17.0427 pesos por dólar para este lunes.

En tanto, el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 31 de agosto en 16.9712 pesos por cada divisa verde .

Tipo de cambio del dólar del 31 de agosto de 2026 en México: