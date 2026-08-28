Peso Mexicano Sigue Firme en el Tipo de Cambio Frente al Dólar Estadounidense

De esta manera, el precio del dólar estadounidense para este día en México es de 16.95 pesos por unidad en promedio.

La moneda nacional se mantiene en estos índices conseguidos hace más de una semana cuando rompió la barrera de las 17 unidades.

Si bien las cifras marcaron este jueves una caída de nuestra divisa en un 0.10%, prácticamente no hubo movimiento.

El dólar se mantuvo dentro de los márgenes en el mundo previo al discurso que ofrecerá este viernes el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

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El Banxico informó que este jueves el dólar se cotizó en los 16.9712 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio a peso cerró en los 16.97 pesos por divisa verde.

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico los días hábiles, quedó en 16.9712 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 16.9660 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

Banco Compra Venta Afirme 16.00 17.60 Banco Azteca 16.45 17.74 BBVA Bancomer 16.12 17.25 Banorte 15.75 17.35 Banamex 16.39 17.41 Scotiabank 16.30 17.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM