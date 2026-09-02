Deportes 'Hormiga' González Anota su Primer Gol en Europa con el Olympiacos: Así Fue El delantero mexicano tuvo su primera titularidad en el futbol europeo en un partido de la Copa de Grecia Foto: X (@olympiacosfc) Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 2 sep 2026 | 12:53 CST Actualizado 2 sep 2026 | 15:32 CST

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En apenas su segundo partido con el Olympiacos, Armando González recibió la oportunidad de saltar a la cancha como titular. Su club debutó en la Copa de Grecia de esta campaña y lo hizo como visitante contra el AEL Larissa en un partido que finalizó con triunfo para los máximos ganadores del futbol griego gracias a una muy buena actuación de la 'Hormiga'.

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El delantero mexicano aprovechó sus minutos y fue la gran figura del partido. González se estrenó como goleador con el Olympiacos, pues marcó el primer tanto del encuentro y además dio una asistencia en la victoria 0-4 de su equipo.

Así Fue el Primer Gol de ‘La Hormiga’ González en Grecia: En el minuto 33 del partido, Kostas Fortounis llegó hasta la línea de fondo por el extremo derecho y mandó centro hacia segundo poste, donde el delantero mexicano se lanzó de palomita y conectó la pelota de cabeza para enviarla a las redes. Una bonita anotación, sin duda.

Con este resultado, el Olympiacos sumó sus primeros tres puntos en la competición, misma que a diferencia de otras copas nacionales, se juega a cinco jornadas para posteriormente dar paso a los cuartos de final.

El próximo partido de Armando González con su nuevo equipo en Europa será el sábado 5 de septiembre cuando se midan al Volos en la tercera jornada de la Super Liga de Grecia, torneo en el que marchan con paso perfecto al sumar dos triunfos en sus primeros dos compromisos.