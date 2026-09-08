Economía

Sheinbaum Adelanta que Paquete Económico 2027 Incluye Ley para Reducir el Efectivo

Este martes el Congreso de la Unión recibirá la propuesta económica del Ejecutivo para el próximo año

Paquete económicoBilletes mexicanos. Foto: Cuartoscuro

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