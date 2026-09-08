Sheinbaum Adelanta que Paquete Económico 2027 Incluye Ley para Reducir el Efectivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se sumará una nueva ley enfocada en reducir el uso de efectivo.

Durante su conferencia matutina de este martes 8 de septiembre, la mandataria explicó que la iniciativa formará parte del conjunto de propuestas que acompañarán al Paquete Económico 2027.

Uno de sus principales objetivos será disminuir gradualmente las operaciones realizadas con efectivo.

"No solo es el paquete que estamos enviando, sino otras leyes; vamos a enviar la ley de economía digital, con el objetivo de reducir efectivo, ya con tiempos específicos, que viene incluida en todo el paquete", señaló.

Cabe señalar que este 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará la propuesta del Paquete Económico 2027. La entrega estará a cargo de Édgar Amador, titular de la dependencia, y está programada para las 18:00 horas.

El Paquete Económico es el conjunto de propuestas legislativas que el Poder Ejecutivo federal presenta ante el Congreso para su revisión.

Estas iniciativas establecen las disposiciones relacionadas con la Política Hacendaria, así como con la previsión de ingresos y la asignación del gasto público.

FBPT