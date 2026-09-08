Educación

Sheinbaum Habla sobre Prueba PISA y Destaca Resultados de México en Ciencias

Cuatro de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años quedaron por debajo del nivel básico en tres asignaturas, según datos de la OCDE

Estudiantes ingresan a la escuela por regreso a clasesRegreso a clases en escuela de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La educación en México se mantiene estable en ciencias, según la OCDE. Claudia Sheinbaum destaca que el país avanza a pesar de las bajas globales en lectura y matemáticas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+