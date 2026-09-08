Sheinbaum Habla sobre Prueba PISA y Destaca Resultados de México en Ciencias

En la Prueba PISA 2025, México obtuvo 414 puntos en ciencias, contra 482, según los datos que presentó este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien agregó que en ciencias la calificación de los estudiantes subió.

En lectura, los estudiantes mexicanos obtuvieron 408 puntos, contra 461. La mandataria señaló que esta asignatura “bajó en todos los países de la OCDE. De hecho, en México su disminución es mucho menor que en muchos otros países”.

En el reporte de la OCDE, el resultado en lectura “lo asocian a las famosas plataformas digitales que hemos estudiado aquí. Entonces, no es exclusivo de México”, afirmó Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de este martes.

En cuanto a matemáticas, materia en la que México sacó 388, contra 463, la mandataria reconoció que bajó el puntaje, “pero hay otros países donde también hay disminución”.

“Siempre hemos criticado la Prueba PISA por eso, pero incluso, analizando los resultados (…) hay un reconocimiento del incremento en el conocimiento de ciencias gracias a la Nueva Escuela Mexicana. Lectoescritura disminuye en todos los países, México, menos, y es por plataformas digitales. Y matemáticas en todo caso tiene su discusión”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum Pardo expuso un video en el que Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, reconoció la resiliencia de la educación en México ante la disminución del aprendizaje en todo el mundo.

Andreas Schleicher sostuvo que en ciencias nuestro país se ha mantenido estable desde 2022. En lectura, “México ha mantenido en general su corona, mientras que otros países han retrocedido”.

“A veces, el progreso en la educación consiste en ir más rápido, pero otras veces es mantenerte firme cuando los vientos soplan en tu contra y México lo ha hecho mientras abre también las puertas para la educación de forma más amplia”, afirmó el director de Educación y Competencias de la OCDE.

Schleicher agregó que “el capítulo más importante de la historia educativa mexicana aún podría estar por venir”.

Según el reporte de la OCDE, el 41.8% de los alumnos mexicanos se ubicó por debajo del nivel 2 en las tres materias, más del doble del 19.7% promedio de la OCDE.

El 50% alcanzó al menos el nivel básico en ciencias, frente al 74% de la OCDE; el 30% lo consiguió en matemáticas, contra el 65% del promedio, y el 50% en lectura, ante el 69%. Solo el 0.5% alcanzó niveles de excelencia en alguna de las tres áreas, frente al 11.9%.