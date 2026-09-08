Educación

Resultados de PISA 2025: 4 de Cada 10 Alumnos Mexicanos Por Debajo del Nivel Básico

La situación educativa es muy preocupante en el país, según el informe que plantea que se debe elevar la calidad de los profesores

PISAEl 47.4% de estudiantes mexicanos usa inteligencia artificial semanalmente para aprender. Foto: Cuartoscuro.

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