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Raúl Asencio, del Real Madrid, Fue Absuelto de Cargos por Difusión de Video Sexual

Otros tres exjugadores del equipo merengue fueron condenados a un año de prisión por el mismo caso

El Real Madrid le acaba de abrir un expediente disciplinario a Raúl Ascensio por conducir ebrioEl Real Madrid le acaba de abrir un expediente disciplinario a Raúl Ascensio por conducir ebrio. Foto: Getty Images

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