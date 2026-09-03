Raúl Asencio, del Real Madrid, Fue Absuelto de Cargos por Difusión de Video Sexual

El futbolista Raúl Asencio y otros tres excompañeros de las categorías juveniles del Real Madrid fueron acusados de grabar y distribuir un video sexual sin consentimiento, por lo que este jueves se dictó sentencia. En el caso del zaguero merengue, se dio a conocer que resultó absuelto.

Mientras que los otros tres futbolistas sí fueron condenados a un año de prisión, aunque sus penas quedaron suspendidas con la condición de que no vuelvan a incurrir en malas conductas.

Se trata de Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, quienes fueron declarados no culpables de la difusión de relaciones íntimas sin consentimiento. Pero sí fueron condenados a un año de prisión en suspenso por "pornografía infantil". Además deberán seguir un curso de "reeducación" sexual.

De acuerdo con el tribunal, las mujeres afectadas perdonaron a los jugadores. Por ello es que la Fiscalía retiró los cargos contra ‌Asencio y redujo las penas solicitadas para otros tres exjugadores de las categorías inferiores del Real Madrid.

El caso se remonta al 2023: Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García fueron acusados de grabar y difundir videos de carácter sexual de dos jovencitas, una ‌de ellas menor de edad. Raúl Ascencio, que no estuvo presente durante los hechos, fue implicado por compartir los videos a otra persona.

La decisión judicial llega justo horas después de que Ascencio vuelve a estar en el ojo del huracán: el entrenador José Mourinho reveló que el Real Madrid abrió un procedimiento disciplinario contra el jugador luego de su condena por conducir bajo los efectos del alcohol. Un tribunal español multó al zaguero y suspendió su permiso de conducir durante 8 meses.

Sobre el tema, Mourinho dijo que “el jugador del Real Madrid lo es las 24 horas del día. Lo que haces fuera, puede dañar tu prestigio y el del club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos cometen, pero errores acumulados ya es algo ⁠diferente".

El entrenador añadió que “mientras el expediente está abierto, lo veo como jugador del Real Madrid. Ahora está lesionado y continuará así durante un par de semanas. Eso me ayuda a estar fuera de este problema".

Asencio no ha jugado esta temporada debido a una lesión muscular y se espera que tardará un par de semanas más en estar listo para volver al terreno de juego.

Luego de que se dio a conocer que fue absuelto de los cargos por la difusión de los videos, Raúl Asencio emitió un comunicado para señalar que ahora le "toca hablar" a él y que se "arrepiente profundamente" de haber dado positivo este verano en el alcoholímetro.

"Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO. Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí", publicó en sus redes sociales.

También remarcó que durante estos meses ha sufrido una situación "muy dura" viendo cómo se publicaban informaciones antes de que la Justicia se pronunciara. Y que detrás de esa noticia hay "una persona y una familia que sufren las consecuencias. A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención".

Con información de N+