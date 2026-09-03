Sociedad

Realizan Caravana de Carromatos para 'Jubilar' a Burros en Torreón, Coahuila

Los animales fueron entregados a empresarios y particulares quienes se encargarán de brindarles un espacio digno.

Realizan Caravana de Carromatos para Jubilar a Caballos en Torreón, CoahuilaLos carromateros adornaron sus unidades para despedirse de sus animales. Foto: Municipio de Torreón

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