Realizan Caravana de Carromatos para 'Jubilar' a Burros en Torreón, Coahuila

Dos caravanas de carromatos se trasladaron hacia la Plaza Mayor de Torreón para realizar la jubilación de 130 caballos y burros que eran utilizados para jalar estos vehículos.

Los carromateros adornaron sus unidades para participar en la caravana y entregar a sus animales a empresarios y particulares que se encargarán de brindarles un lugar digno. Entre los equinos se encuentra Panchito, un burro que será adoptado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme.

El alcalde presidió el evento en la Plaza Mayor, donde se realizó la entrega de los animales a sus nuevos adoptantes. Fernando Villarreal comentó que, como parte del programa, a los carromateros se les entregará un vehículo motorizado que podrán utilizar para continuar con sus actividades laborales o emprender otro tipo de negocio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Realizan Caravana para 'Jubilar' a 130 Caballos y Burros en Torreón, Coahuila

Estos vehículos serán financiados en su mayor parte por el municipio, mientras que los carromateros cubrirán una pequeña parte del costo mediante pagos de 200 pesos semanales. Además, se les entregó equipo de jardinería como parte de las alternativas para que puedan continuar generando ingresos sin utilizar animales para el trabajo.

En la Plaza Mayor, los equinos fueron entregados a sus respectivos adoptantes para posteriormente ser trasladados a espacios adecuados para su cuidado y bienestar.

Como parte de este proceso, posteriormente se contempla incorporar al reglamento municipal la prohibición del uso de carromatos en Torreón.