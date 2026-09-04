Sociedad

Fuga de Gas en Secundaria de Costa Rica Movilizó a Cuerpos de Emergencia en Sinaloa

Cuatro personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Fuga de Gas en Secundaria de Costa Rica Movilizó a Cuerpos de Emergencia en SinaloaFuga de Gas en Secundaria de Costa Rica Movilizó a Cuerpos de Emergencia. Foto: N+
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