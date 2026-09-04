Fuga de Gas en Secundaria de Costa Rica Movilizó a Cuerpos de Emergencia en Sinaloa

Una fuga de gas LP registrada en las instalaciones de la Escuela Secundaria Número 15, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación de casi mil personas durante la mañana de este jueves.

Tras recibir un reporte ciudadano al número de emergencias 911, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al plantel, donde, con apoyo del personal educativo, fueron evacuados 930 alumnos, además de 50 docentes y trabajadores administrativos.

El titular de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que cuatro personas que laboraban en el área de cocina fueron trasladadas al Hospital Regional del IMSS de Costa Rica para recibir atención médica.

Autoridades municipales y elementos de Bomberos permanecen en el lugar para revisar las condiciones del inmueble y descartar mayores riesgos, mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas de la fuga.