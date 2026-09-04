Sociedad

Pronóstico del Tiempo en Jalisco; se Espera Granizo

Recomiendan tomar precauciones por tormenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Se esperan lluvias en GuadalajaraPor tercer día consecutivo se esperan lluvias en Guadalajara. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Se esperan lluvias intensas con granizo en Guadalajara. Evita zonas inundadas y toma precauciones

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+