Pronóstico del Tiempo en Jalisco; se Espera Granizo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Jalisco tendrá lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en algunas zonas, principalmente en puntos bajos.

Además, se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en algunas regiones de Jalisco.

Por tercer día consecutivo se han registrado lluvias en distintos puntos de Jalisco. En municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco se mantiene el pronóstico de precipitaciones durante el día de hoy

Ante estas condiciones, se recomienda evitar zonas donde se presenten encharcamientos y tomar precauciones al circular, además de mantenerse atentos ante posibles modificaciones en las rutas del transporte público.