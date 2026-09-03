Muere Una de las Dos Mujeres Localizadas Intoxicadas en un Apartamento de Zapopan

Murió una de las dos mujeres que fueron intoxicadas en un departamento de la colonia Loma Bonita, en Zapopan, de acuerdo con el Área de Salud del municipio.

Este suceso ocurrió durante la madrugada, cuando las mujeres fueron localizadas inconscientes en la regadera del baño, posteriormente, las trasladaron hasta la Cruz Verde Las Águilas.

Acerca de la otra mujer, se dio a conocer que ya fue dada de alta.

En su momento, los bomberos municipales acudieron al lugar de los hechos tras el reporte de una fuga de gas LP, pero no se ha podido determinar el tipo de químico que las mujeres inhalaron.

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Las autoridades no han descartado la posibilidad de un abuso de sustancias nocivas al no encontrar ningún químico, bote o botella que revelara que algún producto podría haber quedado expuesto para pensar en la intoxicación por inhalación.

Cabe señalar que ambas mujeres tenían aproximadamente 25 años. La torre de departamentos se encuentra sobre el cruce de la Calle 3 y López Mateos.

Este caso fue notificado a un agente del Ministerio Público, mientras las jóvenes permanecían luchando por su vida.