Seguridad

Muere Una de las Dos Mujeres Localizadas Intoxicadas en un Apartamento de Zapopan

Confirmaron el fallecimiento de una de las personas que fueron encontradas inconscientes al interior de un departamento en la colonia Loma Bonita

DepartamentoMurió una de las mujeres localizadas intoxicadas en un departamento de Zapopan. Foto: N+

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Fallece una de las mujeres intoxicadas en un departamento de Loma Bonita, en Zapopan

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