Gota: Qué Es la Enfermedad con la que se Relaciona a Aldo Rendón y sus Síntomas

Históricamente conocida como "Enfermedad de los Reyes", la Gota es hoy una de las causas más comunes de artritis inflamatoria en Estados Unidos, reporta la Librería Nacional de Medicina del Gobierno de Estados Unidos.

La gota entró a la conversación tras la salida de Aldo Rendón de la Casa de los Famosos 2026, quien argumentó problemas de salud crónicos para abandonar el reality.

Si bien el estilista no ha confirmado este padecimiento, durante su participación padeció un ataque de Gota, además de hablar sobre otros padecimientos con los que vive desde tiempo atrás.

El exhabitante de la Casa de los Famosos sufriría problemas hepáticos y de la vesícula, así como Queratocono -una enfermedad ocular- y sordera congénita.

El término "Gota" deriva del latín "Gutta" que reflejaba la creencia medieval de que esta afección era consecuencia de una gota de "humores malignos".

Por problemas de salud, #Aldo abandona #LaCasaDeLosFamososMx



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Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, y es reconocida por sus ataques repentinos de dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una o más articulaciones, aunque el dedo gordo del pie es el más afectado.

MedlinePlus agrega que este tipo de artritis se da cuando el ácido úrico se acumula en la sangre, lo que detona la inflamación antes descrita.

De modo que cuando se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones (conocido como líquido sinovial), se forman cristales de ácido úrico que provocan dolor, hinchazón y elevación de temperatura en el área.

Tal como en el caso de Aldo Rendón, Medline afirma que si bien la causa se desconoce, es más común en varones que en mujeres. Y a medida que las personas envejecen, se incrementa el potencial para padecerla.

Esta afección se puede presentar en personas que ya padecen diabetes, enfermedad renal, obesidad, anemia drepanocítica, Leucemia u otros cánceres en la sangre.

MayoClinic explica que entre los síntomas se dan de forma repentina, y a menudo por la noche, están:

Dolor articular intenso: Tal como te adelantamos, el dedo gordo del pie es la articulación más afectada, aunque también se puede sentir en tobillos, rodillas, codos, muñecas y dedos. Éste suele intensificarse dentro de las primeras 8 o 12 horas de que estalló. Molestia duradera: Posterior al dolor articular es más intenso, puede quedar cierta molestia articular durante algunos días o semanas. Irritación, hinchazón y enrojecimiento: Las articulaciones afectadas se vuelven más sensibles, se calientan y enrojecen.

En caso de que la Gota se complique, el paciente puede desarrollar afecciones más graves, tales como:

Gota Recurrente: En algunas personas puede aparecer varias veces al año, mientras que quienes la mantienen controlada con medicamento pueden prevenir los ataques.

Gota Avanzada: En otros pueden aparecer bultos debajo de la piel y a la altura de la circulación, formados por cristales de urato, conocidos como "tofos". Y aunque generalmente no duelen, pueden volverse sensibles durante los ataques de Gota.

Cálculos Renales: Se trata de otras de las afecciones que pueden hacerse presentes en los casos más graves cuando los cristales de Urano se acumulan en las vías urinarias.