Salud

Gota: Qué Es la Enfermedad con la que se Relaciona a Aldo Rendón y sus Síntomas

El 1 de septiembre el estilista abandonó La Casa de los Famosos tras argumentar problemas de Salud, lo que consternó a otros habitantes del reality

Aldo Rendón, Estílista y ExHabitante de La Casa de los Famosos México 2026.El pasado 1 de septiembre Aldo Rendón abandonó la Casa de los Famosos México 2026. Foto: Captura video X @LaCasaFamososMx

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