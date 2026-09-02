Aldo Rendón: Las Enfermedades que Padece y por las que Abandonó La Casa de los Famosos

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 2026 la noche del martes 1 de septiembre, luego de que Galilea Montijo interrumpiera la dinámica habitual del programa para anunciar, con la voz entrecortada, que el stylist tenía una noticia que sacudiría a la audiencia.

“Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando. Me voy de la casa hoy. No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”, declaró entre lágrimas antes de salir del reality, después de cinco semanas de competencia.

Hasta el momento, Rendón no ha revelado un diagnóstico específico ligado a su salida. Sin embargo, durante su estancia en la casa habló abiertamente con sus compañeros sobre varios padecimientos con los que vive desde hace años.

Los problemas de salud que Aldo Rendón reveló dentro de la casa:

Anemia. El estilista descubrió este padecimiento antes de entrar al reality, luego de hacerse estudios por un cansancio que no lograba explicar.

Queratocono. Una enfermedad ocular progresiva que adelgaza la córnea y distorsiona la visión. La padece desde joven.

Ataque de gota. Días antes de su salida presentó un episodio de este tipo de artritis, provocado por acumulación de ácido úrico. Sus compañeros notaron que llevaba varios días con los pies hinchados.

Sordera congénita en el oído izquierdo. Una condición con la que ha vivido desde su nacimiento; no se vinculó a su salida del programa

El antecedente más grave en la salud de Rendón está relacionado con el hígado y la vesícula.

El estilista relató que atravesó una etapa de consumo excesivo de alcohol, en la que llegó a beber hasta dos botellas de tequila al día durante semanas completas.

Ese consumo derivó en una infección grave que afectó su vesícula y amenazó con extenderse a otros órganos, un cuadro cercano a la insuficiencia hepática.

Rendón ubica ese episodio en 2010, aunque el tiempo de hospitalización ha variado según el relato: en ocasiones ha mencionado hasta seis meses internado, en otras un periodo más corto, cercano a mes y medio.

Días antes de abandonar la competencia, algunos de sus compañeros notaron que sus ojos y piel presentaban una tonalidad amarillenta, señal de que el hígado no procesaba correctamente la bilirrubina, lo que alimentó las especulaciones sobre su estado de salud antes del anuncio oficial.

La salida de Rendón generó comentarios divididos. Algunas personas cuestionaron en redes que el programa le permitiera retirarse sin asumir responsabilidad por comentarios previos contra Mariana Ochoa, calificados como “violentos” y “misóginos”.

Otros usuarios, en cambio, aplaudieron que el estilista priorizara su salud y lamentaron la partida de uno de los habitantes que más contenido generaba dentro de la competencia.