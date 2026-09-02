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Aldo Rendón: Las Enfermedades que Padece y por las que Abandonó La Casa de los Famosos

El stylist de las estrellas abandonó por voluntad propia La Casa de los Famosos. Tiene un historial de enfermedades, entre las que se encuentran la gota, queratocono y problemas hepáticos.

de-que-esta-enfermo-aldo-rendon-casa-de-los-famososAldo Rendón abandonó el programa por voluntad propia. Foto: La Casa de los Famosos

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Aldo Rendón se retira de LCDLF por su salud. Entre lágrimas, revela sus luchas con la gota y problemas hepáticos. Más detalles aquí.

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