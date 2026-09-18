Seguridad

Colectivo Estudiantil de la UAEM Exige Justicia por el Feminicidio de Claudia Tacoronte

Los integrantes del movimiento aseguraron que no ha habido un acercamiento por parte de las autoridades universitarias ni del gobierno del estado

Homenaje para Claudia TacoronteHomenaje para Claudia Tacoronte. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Violencia en Morelos: Colectivo Estudiantil pide justicia por Claudia Tacoronte y denuncia falta de acción de autoridades. Activistas bajo amenaza. ¿Qué está pasando en el estado? Infórmate aquí.

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