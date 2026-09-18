El Colectivo Resistencia Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fijó postura luego del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada el pasado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla.

El colectivo destacó la alarmante situación de violencia feminicida y la inseguridad que azota al estado de Morelos, ya que Claudia es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en siete meses. Además, exigió respuestas concretas del caso a las autoridades, durante una conferencia de prensa en el Monumento del Águila en el campus Chamilpa.

Cabe recordar que por este caso fue detenido Francisco Javier 'N', alias ‘El Trompas’, quien ingresó al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla, en espera de su audiencia inicial por el delito de feminicidio en agravio de Claudia Tacoronte, cuyo cuerpo ya fue entregado a sus familiares para ser repatriado a España.

Los integrantes del movimiento aseguraron que no ha habido un acercamiento por parte de las autoridades universitarias ni del gobierno del estado.

Destacaron que hay compañeros que han recibido amenazas, por mensajes y llamadas, por su activismo. Asimismo, pidieron la localización con vida de Dorian Alí Olivo Rodríguez, de 20 años, quien está desaparecido.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lamentaron los feminicidios de Claudia Tacoronte Aguilera y Karla Margarita Pérez Jiménez, casos ocurridos en Morelos y Jalisco, respectivamente.

Previamente, estudiantes y activistas de Morelos se manifestaron en la ciudad de Cuautla, luego del feminicidio de la estudiante española. Aseguraron que hay otros casos, entre ellos el de la joven Maylin Chino Ramos, ocurrido en junio de 2025 en Yautepec. Las manifestantes mencionaron que son cinco feminicidios en 17 meses, de víctimas relacionadas con la UAEM.

Con información de N+