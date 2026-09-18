Homicidios

García Harfuch Destaca Detenciones de Presuntos Feminicidas y Lamenta Casos en Morelos y Jalisco

Prevenir y atender la violencia contra las mujeres es una prioridad para el gobierno de México, asegura el titular de la SSPC

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Omar García Harfuch Lamenta Feminicidios

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Detenciones clave tras los feminicidios de Claudia Tacoronte y Karla Pérez. García Harfuch resalta la coordinación entre autoridades para combatir la impunidad.

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