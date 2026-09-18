El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lamentó los feminicidios de Claudia Tacoronte Aguilera y Karla Margarita Pérez Jiménez, casos ocurridos en Morelos y Jalisco, respectivamente.

“Nuestra solidaridad con sus familias, con sus seres queridos y a quienes hoy enfrentan estas dolorosas e irreparables pérdidas”, mencionó el funcionario en la conferencia mañanera de este viernes al referirse también a los feminicidios de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, en Morelos.

Por el feminicidio de Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina, de 22 años de edad, en Zapopan, Jalisco, García Harfuch detalló que la joven, originaria de Guanajuato, fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida durante las labores de búsqueda realizadas por las autoridades.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus compañeras y compañeros y con todas las personas cercanas a Karla”, mencionó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Agregó que desde que se tuvo conocimiento del caso de Karla Margarita se iniciaron las investigaciones correspondientes y se mantuvo coordinación entre las autoridades estatales y federales.

Derivado de los trabajos de investigación y coordinación con las autoridades de la entidad, elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en compañía del Gabinete de Seguridad, fue detenido Eduardo Isaac ’N’.

Garcia Harfuch agradeció al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a las instituciones de Seguridad de la entidad y a las autoridades de Zapopan por las acciones realizadas tras el feminicidio de Karla Margarita Pérez.

Por el caso del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de edad, quien estaba de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el funcionario dijo que desde el “momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de Morelos y de la Secretaría de Seguridad Estatal, iniciaron trabajos conjuntos de investigación, de inteligencia, para identificar localizar y detener al responsable”.

Destacó que Francisco Javier ’N’ fue arrestado la tarde del jueves en el municipio de Cuautla, en un operativo coordinado por instituciones federales y estatales.

“Para la presidenta Claudia Sheinbaum, prevenir los feminicidios y atender la violencia contra las mujeres es una prioridad de este gobierno. Cuando no se ha logrado, lamentablemente, impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es actuar de inmediato para esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”, afirmó Omar García Harfuch.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. García Harfuch Destaca Detención de Feminicida de Claudia Tacoronte

En la conferencia del pueblo que se realizó hoy en Irapuato, Guanajuato, Omar García Harfuch dio un informe sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Guanajuato, estado donde los homicidios dolosos han disminuido 75%, de septiembre de 2024 a agosto de 2026.

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, más de 10,600 personas han sido detenidas en Guanajuato por delitos de alto impacto, entre ellas 172 objetivos prioritarios, presuntos generadores de violencia en la entidad, señaló García Harfuch.

Además, han sido aseguradas más de seis toneladas de droga, más de 1,000 pastillas de fentanilo, más de 2,000 armas de fuego y más de 72,000 cartuchos.

“Estas cifras representan capacidades que pierden las organizaciones criminales como las armas y la droga que no pueden vender. Guanajuato continúa siendo una entidad que requiere atención permanente y por eso, las instituciones federales y estatales mantienen operaciones dirigidas contra los grupos que generan violencia y contra las actividades que sostienen su capacidad operativa”, sostuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que la caída de los homicidios dolosos en Guanajuato es “muy significativa y tiene que ver con el trabajo conjunto, desde atención a las causas hasta las detenciones que realiza la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República”.