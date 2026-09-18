Dos hombres fueron detenidos como probables responsables del homicidio de un comerciante de Viesca, cuyo cuerpo fue localizado luego de seis días de búsqueda. De acuerdo con la Fiscalía, ambos sospechosos presuntamente conocían a la víctima y mantenían un vínculo de amistad.

El comerciante fue localizado la mañana de este miércoles y se informó que llevaba desaparecido desde el pasado 12 de septiembre en el ejido Gabino Vázquez.

La investigación apunta a que el caso habría comenzado con el robo de la camioneta del comerciante. Posteriormente, presuntamente lo privaron de la libertad y lo asesinaron en un paraje ubicado sobre una carretera, por lo que las autoridades desplegaron diversas acciones para localizarlo y esclarecer lo ocurrido.

La camioneta del comerciante fue localizada posteriormente en otro estado, mientras que el seguimiento de las investigaciones llevó a las autoridades hasta una zona cercana a los límites de Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas.

En el operativo de búsqueda participaron elementos de corporaciones policiacas, personal del Ejército y de áreas de inteligencia, además del apoyo de cámaras de vigilancia y aeronaves que permitieron realizar recorridos en distintos puntos de la región.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, señaló que la carpeta de investigación se encuentra prácticamente por concluir; sin embargo, las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para esclarecer por completo el caso y determinar las responsabilidades de los detenidos.