Homicidios

Detienen a Dos Hombres por Homicidio de Comerciante de Viesca, Coahuila

Las investigaciones señalan que los presuntos responsables mantenían un vinculo de amistad con la víctima

Detienen a Dos Hombres por Homicidio de Comerciante de Viesca, CoahuilaEl comerciante fue localizado sin vida en un camino de terracería. Foto: N+

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