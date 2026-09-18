Una mujer de 30 años fue atropellada luego de una discusión con su pareja en un domicilio de la colonia Anáhuac, en Saltillo. De acuerdo con la afectada, el incidente ocurrió cuando ambos se encontraban en el lugar e ingerían bebidas alcohólicas.

La mañana de este jueves, la mujer y su pareja comenzaron a discutir, situación que derivó en un incidente cuando el hombre intentó retirarse del domicilio ubicado sobre la calle Tlaxcaltecas.

Según el relato de la afectada, el hombre realizó una maniobra en reversa y, presuntamente, la empujó con el vehículo, para posteriormente arrollarla. Debido a las lesiones que sufrió, se solicitó la presencia de las autoridades para atender el reporte.

Elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) acudieron al lugar y tomaron conocimiento de lo ocurrido. La mujer recibió orientación sobre el procedimiento que debe seguir para presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente.

Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias relacionadas con el caso, mientras se determina la forma en que ocurrieron los hechos y las posibles responsabilidades.