Accidentes

Hombre Atropella a su Pareja tras Discutir en Saltillo, Coahuila

El conductor presuntamente realizó una maniobra en reversa y terminó arrollando a la mujer en la colonia Anáhuac

Hombre Atropella a su Pareja tras Discutir en Saltillo, CoahuilaElementos de la UNIF acudieron al lugar para atender el reporte. Foto: N+

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