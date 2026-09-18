Tres personas fueron vinculadas a proceso y quedaron en prisión preventiva justificada por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en Hermosillo.

La Fiscalía General de la República informó que Jesús 'N', José 'N' y Julio 'N' fueron detenidos en el cruce de Solidaridad y Pueblo Nuevo, en la colonia Pueblitos, cuando iban a bordo de una camioneta, operativo de la Policía Estatal, AMIC y Sedena, donde aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores y 25 cartuchos útiles.

Tras la presentación de los datos de prueba, un juez de control calificó de legal las detenciones, dictó la vinculación a proceso y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.