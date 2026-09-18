Seguridad

Sujetos a Prisión por Posesión de Armas de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas

Los detenidos fueron capturados en el cruce de Solidaridad y Pueblo Nuevo de la colonia Pueblitos en Hermosillo, Sonora

Sujetos a Prisión por Posesión de Armas de Uso Exclusivo de las Fuerzas ArmadasSujetos a Prisión por Posesión de Armas de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas. Foto: FGR

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