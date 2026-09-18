Seguridad

Cortocircuito en Motor Provoca Incendio de Vehículo en Torreón, Coahuila

El accidente se registró dentro de un domicilio ubicado en la colonia Las Palmas San Isidro

El accidente se registró dentro de un domicilio ubicado en la colonia Las Palmas San IsidroEl hombre logró sofocar el incendio del vehículo con un extintor. Foto: N+

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El hombre logró sofocar el incendio del vehículo con un extintor

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