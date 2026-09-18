Un cortocircuito en el motor provocó el incendio de un vehículo al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Tepehuanes, en la colonia Palmas San Isidro, en Torreón.

Elementos de la Coordinación Región Laguna de Protección Civil del Estado acudieron como primeros respondientes, luego de recibir el reporte a través del sistema de emergencias 911, donde se alertaba sobre el incendio de un vehículo.

En el lugar, el propietario del domicilio, Héctor Alejandro Azpilcueta, explicó a las autoridades que detectó el fuego en su vehículo, por lo que de inmediato tomó un extintor de un kilo y comenzó a sofocar las llamas.

Gracias a su rápida intervención, el fuego pudo ser controlado antes de que se extendiera a otras partes del automóvil o al inmueble. Finalmente, únicamente se registraron daños menores en el área del motor.

Los elementos de Protección Civil realizaron una revisión en el sitio para descartar riesgos adicionales. No se reportaron personas lesionadas.