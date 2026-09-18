Sociedad

México Registró 39 Mil Temblores en 2025: Experto Explica Por Qué No se Predicen los Sismos

El investigador de la UNAM Carlos Miguel Valdés González aclara si está temblando más en el país y hace énfasis en la necesidad de la cultura de la prevención

Monitoreo en el C5 durante el primer simulacro del año en la CDMX, en febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMonitoreo en el C5 durante el primer simulacro del año en la CDMX, en febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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