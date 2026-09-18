El año pasado, 39 mil 500 sismos sacudieron México, pero eso no quiere decir que esté temblando más en el país, sino que ahora hay más instrumentos que incluso pueden determinar qué tipo de movimiento se produce con temblores que son imperceptibles, reveló el investigador Carlos Miguel Valdés González.

El experto del Instituto de Geofísica de la UNAM contó que, en cambio, hace 30 años cuando inició en el Servicio Sismológico Nacional (SSN) se registraban 300 sismos anuales.

De acuerdo con los datos que presentó durante un programa de radio de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en Capital 21, en 2025 el organismo registró 39 mil 550 sismos, un promedio de entre 110 y 115 al día.

“Alguien podría pensar, ¿está temblando más? No, no está temblando más, tenemos mejor capacidad. Y mientras más sepamos exactamente en dónde ocurren, más acciones podemos ver que pueden influir en los reglamentos, que pueden influir en que la gente debe de estar más capacitada”, manifestó.

El investigador recordó que durante el sismo de 1985 la red era muy escasa y los sensores estaban completamente saturados, pero entonces se extendió a más de 140 estaciones en todo el país, que ahora mandan información al SSN. Tan solo en la CDMX hay cerca de 100 sensores.

Por ello, consideró que la capital mexicana “es probablemente una ciudad muy bien instrumentada para conocer exactamente qué tipo de movimiento se produce con sismos que son imperceptibles; no quiere decir que los estemos sintiendo todos los días, pero estos sensores son capaces de censarlos y nos permiten ver inclusive estos sismos lejanos como los de Venezuela y los de Colombia”.

En el marco del Segundo Simulacro Nacional que se realizará el sábado 19 de septiembre en México, Valdés González también reiteró que los sismos no se pueden predecir.

“Es un fenómeno bien conocido, pero el determinar qué sucede por debajo de la tierra a 40 kilómetros de profundidad es algo en donde todavía no tenemos el alcance tecnológico (...) Todo lo inferimos desde la superficie y entonces es muy complicado a 40 km de distancia tratar de ver si está iniciando un fracturamiento o las posibilidades de que esto ocurra”, manifestó.

Pero enfatizó que sí sabemos que va a temblar, pues hay registro de 200 sismos de magnitud mayor a 7 desde 1900.

“Si sabemos que van a ocurrir, pues lo que debemos de hacer es apostarle a la parte preventiva”, añadió.

Dijo que la ciudadanía también debe hacerse responsable, saber el tipo de construcción en la que está, cuándo fue construida, cuándo se le dio mantenimiento, si tiene seguro, etc.

Además, hizo énfasis en que participar en los simulacros es una responsabilidad de la ciudadanía en conjunto con las autoridades.

“Hay una cantidad de elementos que debemos de hacer, y no solo porque va a venir un simulacro o no solo porque sea en septiembre”, abundó.

Finalmente, aclaró que en realidad diciembre es el mes en el que hay más sismos, aunque advirtió que “si tuviéramos 2 mil años de la sismicidad registrada en nuestro país, yo estoy seguro que cada mes tendría la misma capacidad para producir los sismos”.

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SPB