En el marco del Segundo Simulacro Nacional, que se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre en México, autoridades de Protección Civil revelaron qué debe hacer la ciudadanía durante un sismo en caso de encontrarse en determinado piso de algún inmueble.

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, destacó que un simulacro es importante porque permite a la gente detenerse, analizar dónde está y a partir de ahí tomar decisiones.

Durante un programa de radio de la dependencia capitalina, transmitido en Capital 21, la funcionaria también habló sobre la importancia de tener una mochila de vida.

Dijo que ésta debe contener artículos esenciales, como agua, alimentos enlatados, linterna, pilas suficientes, así como un silbato que permita a la persona avisar que está en un determinado sitio, en caso del colapso de alguna estructura.

“La mochila de vida es realmente un instrumento que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, puntualizó.

Al hablar sobre las acciones que se deben hacer al estar en los inmuebles, aclaró que si la persona está en un segundo piso o más abajo, lo que debe hacer es bajar sin correr, sin empujar y sin gritar; “seguir la ruta de evacuación hasta el punto de reunión fuera del inmueble”.

Pero si está en un tercer piso o más arriba, tiene que permanecer ahí hasta que termine el sonido de la alerta sísmica en el caso del simulacro, o hasta que el movimiento pare en caso de que sea un sismo real.

En esta situación, explicó que la gente ubicada en pisos superiores debe resguardarse en el lugar de menor riesgo, que no sea frente a ventanales, cubos de ascensores o escaleras, ni debajo de libreros que no estén bien sujetos y que podrían caer durante el movimiento sísmico.

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La titular de la SGIRPC insistió también en la importancia de los planes familiares de protección civil, con los cuales los hogares sepan qué es lo que van a hacer en caso de un sismo si cada uno de los integrantes se encuentra en un lugar distinto.

Pero también qué va a pasar con los adultos mayores, con las mascotas y con las personas con discapacidades dentro de su vivienda o dentro de la unidad familiar en donde viven.

“Los simulacros no son para tomar el café y no son para hacer chistes, sino para reflexionar si realmente hemos hecho lo correcto con nuestra familia y en nuestras viviendas”, dijo.

Finalmente, Myriam Urzúa Venegas recordó que el protocolo de emergencia sísmica moviliza aproximadamente a 5 mil funcionarios de la Ciudad de México.

Explicó que un grupo de servidores públicos del C5 toma decisiones estratégicas en un sismo de magnitud mayor, pero además hay otro grupo en las 72 coordinaciones territoriales en las alcaldías, así como más personas en los mil 027 cuadrantes de la CDMX.

La finalidad, aclaró, es que “nuestros compañeros puedan llegar hasta los últimos lugares, hasta el último rincón de nuestra ciudad, dando información fidedigna y evitando las noticias falsas que empiezan a sonar justamente en ese momento”.

SPB