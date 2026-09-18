Este viernes, un día antes del Segundo Simulacro Nacional, se registraron nuevos sismos en la región sureste de México, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con su informe más recientes en redes sociales, hasta el momento suman un temblor en Oaxaca y dos en Chiapas, uno de los estados con más actividad sísmica en el país.

Los sismos ocurrieron un día antes del Segundo Simulacro Nacional del 19 de septiembre, día en que sonará la alerta sísmica en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

La alerta se escuchará en los 23 mil altavoces que están en Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima, Chiapas y el Estado de México.

En ese marco, este viernes ocurrieron primero dos temblores con epicentro en territorio chiapaneco. El primero a las 04:58 horas a 115 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, con magnitud 4.1, y el segundo a las 07:12 horas a 157 km al suroeste de Mapastepec, de magnitud 4.5.

Más tarde, el SSN alertó sobre un tercer sismo, ahora en Oaxaca, el cual ocurrió a las 07:55 horas a 19 km al suroeste de Rio Gfrande, de magnitud 4.0.

Por otra parte, el organismo dio a conocer que hasta el momento suman 2 mil 609 réplicas del sismo magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 17 de julio 2026.

Luego de ese evento, el Sismológico Nacional publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.

Además, expuso que Chiapas es de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana.

Al explicar el origen de esa sismicidad, comentó que se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.

Ante la alta actividad sísmica de México, que se ubica en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde se registra gran parte de los temblores a nivel mundial, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señaló la importancia de contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.

Recomendó prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.

SPB