Sociedad

Simulacro Nacional 2026: ¿Por qué Habrá Bandera a Media Asta el 19 de Septiembre?

El próximo sábado se llevará a cabo una jornada nacional que contempla distintas actividades de prevención y participación ciudadana

Simulacro Nacional 2026: ¿por qué Habrá Bandera a Media Asta el 19 de Septiembre?Izamiento de Bandera Nacional a Media Asta. Foto: Cuartoscuro

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