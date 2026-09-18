La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que este sábado 19 de septiembre se realizarán honores a la bandera a media asta para recordar a las personas afectadas y fallecidas por los sismos de 1985 y 2017.

A las 7:19 horas se realizará el izamiento de la bandera, con la participación de autoridades de la Secretaría de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, la jefa de Gobierno y Protección Civil.

El Simulacro Nacional se llevará a cabo a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en todo el país. De acuerdo con Velázquez Alzúa, el ejercicio podrá medir la capacidad de respuesta de la población a partir de un plan familiar.

Por primera ocasión, el simulacro se realizará en sábado, por lo que las personas podrán participar desde sus hogares. Como parte del ejercicio, la alerta llegará a más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país y la alerta sísmica sonará en 23 mil altavoces.

Después del simulacro se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por Omar García Harfuch. En este espacio estarán enlazados los gobernadores y gobernadoras del país para presentar un informe sobre el desarrollo del ejercicio, mientras que el Gobierno Federal dará a conocer la preparación ante una eventual emergencia.