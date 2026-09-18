Un estudiante de la Universidad Tecnológica de León murió la tarde de este pasado jueves luego de perder el control de su motocicleta y chocar contra un poste y un árbol, cuando salía de las instalaciones de la universidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde sobre el bulevar Milenio en León.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba en una motocicleta cuando perdió el control al salir de una curva, por lo que subió al camellón central y se impactó.

Automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de policía vial y paramédicos de bomberos, quienes confirmaron que el estudiante ya no contaba con signos vitales.