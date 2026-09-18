Accidentes

Estudiante Muere al Chocar en su Motocicleta Cuando Salía de la Universidad en Léon

El joven iba saliendo de clases cuando se accidentó chocando con un árbol y un poste en el bulevar Milenio

Estudiante Muere al Chocar en su Motocicleta Cuando Salía de la Universidad en Léon.Estudiante Muere al Chocar en su Motocicleta Cuando Salía de la Universidad en Léon. Foto: N+

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Iba saliendo de una curva el conductor cuando perdió el control del volante, falleciendo en el lugar de los hechos.

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