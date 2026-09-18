Sociedad

Sismos Lentos Duran Meses: Detectaron uno de Magnitud 7.6 en Guerrero

Especialistas de la UNAM explican que estos movimientos ocurren de forma distinta a los temblores convencionales y pueden pasar inadvertidos

Detectan Sismo Lento Guerrero Duró Meses: Temblor Fue Magnitud 7 6Sismo Registrado en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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Sismos lentos: un fenómeno que puede durar meses sin que lo sientas. En Guerrero, uno de magnitud 7.6 fue detectado.

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