Una ambulancia de la dirección de Protección Civil del municipio de Papantla, terminó a fondo de un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad, tras sufrir un accidente.

El percance ocurrió sobre la carretera Papantla-Poza Rica, a la altura de la comunidad de Reforma Escolín. La unidad de emergencia se dirigía hacia el municipio de Papantla después de acudir a Poza Rica para realizar el traslado de un paciente.

De acuerdo con los reportes, la lluvia redujo la visibilidad del conductor, quien perdió el control de la ambulancia al tomar una curva, salió de la carretera y cayó por el desnivel hasta quedar en medio de un naranjal.

El conductor y su acompañante resultaron ilesos. al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Guardia Nacional, Policía Municipal y Seguridad Pública del estado. Posteriormente, una grúa realizó las maniobras para recuperar la ambulancia, que presentó daños materiales de consideración.