Accidentes

Ambulancia de Protección Civil Cae a Barranco de 20 Metros en Papantla Veracruz

La unidad regresaba después de haber realizado un servicio en Poza Rica cuando ocurrió el percance al norte de la entidad

Ambulancia termina al fondo de un barranco tras realizar un traslado en el norte de VeracruzAmbulancia termina al fondo de un barranco tras realizar un traslado en el norte de Veracruz. Foto: Juan Olmedo

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Una ambulancia de Protección Civil termina en el fondo de un barranco de 20 metros en Veracruz

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