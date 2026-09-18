Un hecho lamentable se registró en la zona norte de la ciudad Veracruz, situación generó la inmediata movilización de cuerpos de seguridad, así como de emergencias y auxilio al infonavit Buenavista.

Según el reporte de hechos en el lugar fue hallado sin vida un hombre adulto mayor de aproximadamente 70 años de edad fue hallado sin vida en calles del infonavit Buenavista, ubicado al norte de la ciudad de Veracruz.

Vecinos fueron los encargados de reportar a las autoridades el hallazgo de un persona del sexo masculino aparentemente sin signos vitales, que se encontraba en la banqueta sobre el andador Casiopea y la Av. JP Silva del infonavit antes mencionado.

Hasta dicho lugar se trasladaron elementos de seguridad y de periciales para tomar conocimiento de los hechos y proceder con las primeras investigaciones, además de efectuar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO)

Cabe señalar que el hombre fallecido presuntamente se dedicaba a la recolección de productos reciclables por la calles de la ciudad y puerto de Veracruz, se destacó que al lado del cuerpo fue hallada una bicicleta.

Hasta el momento se desconoce que pudo haber originado la muerte de esta personas, serán las autoridades y la necropsia de ley los que determinen las causas.