Accidentes

Hallan Muerto a un Adulto Mayor en Veracruz; Autoridades Investigan las Causas

Vecinos observaron una bicicleta junto al sitio donde quedó tendido el hombre de la tercera edad, quien aparentemente recorría la zona para recoger objetos reciclables

Hallan adulo mayor en el andador Casiopea del infonavit Buenavista en VeracruzHallan adulo mayor en el andador Casiopea del infonavit Buenavista en Veracruz. Foto: Archivo N+

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En Veracruz, un adulto mayor fue encontrado muerto en calles del Infonavit Buenavista. Esta situación causó la movilización de cuerpos de seguridad en la zona

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