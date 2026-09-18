Accidente en Carretera 500 en Querétaro Deja una Persona Muerta y Dos Lesionadas

Una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas tras un accidente registrado en el acceso a la comunidad de La Santa Cruz, en el municipio de El Marqués.

El percance ocurrió sobre la carretera 500, donde circulaban una camioneta tipo van y un automóvil pequeño. De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo que salía de la comunidad habría cortado el paso a las unidades.

Ante esta situación, la camioneta frenó de manera repentina y el conductor del Chevy terminó impactándose, dejando a uno de sus tripulantes prensado al interior de la unidad.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para valorar a los ocupantes del Chevy. Uno de ellos presentó lesiones de gravedad, mientras que otro sufrió heridas menores. Un tercer tripulante perdió la vida en el sitio.

El vehículo señalado como presunto responsable se retiró del lugar y hasta el momento no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el accidente.

Elementos de la Policía Municipal de El Marqués acordonaron la zona y resguardaron el sitio, en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del percance.