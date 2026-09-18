Accidentes

Accidente en Carretera 500 en Querétaro Deja una Persona Muerta y Dos Lesionadas

El percance ocurrió en el acceso a la comunidad de La Santa Cruz, donde un automóvil y una camioneta se vieron involucrados en el impacto

Accidente en El Marqués Deja un Muerto y Dos LesionadosAccidente en El Marqués Deja un Muerto y Dos Lesionados. Foto: N+

Destacado

Uno de los tripulantes quedó prensado y sufrió lesiones de gravedad, mientras otro presentó heridas menores. El vehículo señalado como responsable huyó del lugar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Accidente en Carretera 500 en Querétaro Deja una Persona Muerta y Dos Lesionadas | N+