Familiares y Amigos Despiden a Karla Margarita en Irapuato, Guanajuato

Amigos y familiares se reunieron en una funeraria en Irapuato, Guanajuato, para dar el último adiós a Karla Margarita Pérez de 22 años, quien fue reportada como desaparecida y encontrada sin vida en Zapopan, Jalisco.

Es importante recordar que la joven originaria de Irapuato, fue reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre. El contacto con la estudiante se perdió luego de que utilizara un servicio de transporte mediante una plataforma digital en el estado de Jalisco.

Sus familiares al no tener ya contacto con ella, pidieron apoyo a las autoridades, comenzando una búsqueda, pero sería ayer, cuando su familia confirmara que su cuerpo sin vida había aparecido en Zapopa, Jalisco.

Horas después de que confirmaran la noticias, se convocó a una marcha por diversas calles de Irapuato, con la finalidad de exigir justicia a las autoridades y poder detener al autor del crimen de la joven estudiante de medicina.

Ahora, su cuerpo es velado en una funeraria de Irapuato, donde familiares, amigos y compañeros de la escuela, se han dado cita para darle el último adiós con reclamos de justicia.