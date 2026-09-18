Seguridad

Familiares y Amigos Despiden a Karla Margarita en Irapuato, Guanajuato

La joven estudiante fue encontrada sin vida en Zapopan, Jalisco. Su mamá exige a las autoridades justicia

Sus familiares exigen justicia a las autoridades.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Karla Margarita, estudiante de medicina, fue encontrada sin vida en Zapopan. Su familia y amigos piden justicia en Irapuato.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Despiden a Karla Margarita Pérez en Irapuato Guanajuato | N+