Una tromba marina fue captada frente a las costas de Playa Bagdad, en Matamoros, generando sorpresa entre quienes observaron el fenómeno desde tierra.

Las imágenes fueron compartidas por Elías Ibarra, presidente de la asociación Conibio Global, quien documentó en video el momento en que el fenómeno comenzó a formarse sobre el mar.

La tromba marina es un fenómeno atmosférico que consiste en una columna de aire en rotación que se desarrolla sobre una superficie de agua. Su presencia frente a la costa quedó registrada en video.

Por otra parte, el fin de semana pasado, por primera vez en una década de monitoreo fue registrado un tejón americano, también conocido como tlalcoyote, en Playa Bagdad. Así lo dio a conocer la organización Conibio Global A.C.

De acuerdo con los encargados de inspeccionar y monitorear esta zona costera, se trata de un hallazgo inédito, ya que durante los 10 años de seguimiento no habían documentado anteriormente la presencia de esta especie en el área.

El tejón americano, cuyo nombre científico es Taxidea taxus, es un mamífero de cuerpo robusto que mide entre 50 y 90 centímetros y puede pesar entre 3.5 y 14 kilogramos. Se caracteriza por sus extremidades cortas, garras largas y curvas, cola corta y las distintivas bandas oscuras que presenta en la cabeza.