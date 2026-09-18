Medio Ambiente

Captan Tromba Marina Frente a las Costas de la Playa Bagdad en Matamoros

Es un fenómeno atmosférico que consiste en una columna de aire en rotación que se desarrolla sobre una superficie de agua

Captan Tromba Marina Frente a las Costas de la Playa Bagdad en MatamorosTromba Marina. Foto: N+

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Sorprendente tromba marina frente a Playa Bagdad en Matamoros. Elías Ibarra de CONIBIO Global documentó el fenómeno en video.

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