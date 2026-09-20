La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer la posible filtración de una base de datos personales con más de 15 millones de registros de un sistema relacionado con Aeroméxico, motivo por el que inició una investigación para determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas.

La aerolínea, por su parte, informó que inició una indagatoria para verificar la autenticidad y veracidad de la información.

A través de un comunicado, Anticorrupción señaló que luego de un monitoreo se identificó una publicación en Telegram, difundida el 18 de septiembre, en la que un usuario ofrecía una base de datos atribuible a Aeroméxico, con un peso de 1.10 GB, la cual incluiría datos personales como nombre completo, correo electrónico, teléfono celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

Se obtuvo una muestra de 100 mil 092 registros, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, entre servidoras públicas y figuras públicas. Motivo por el que inició una investigación de oficio que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas.

Por su parte, Aeroméxico respondió que inició una investigación exhaustiva para verificar la autenticidad y veracidad de la información, así como determinar su origen y sus alcances.

Indicó que, con base en la información disponible, no identificaron exposición de información financiera, datos de tarjetas ni contraseñas de los clientes.

“No hemos identificado exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de cuentas de nuestros clientes, incluidas las correspondientes a Aeroméxico Rewards. Esta situación no ha generado afectación alguna en nuestras operaciones”, apuntó.

Finalmente, Aeroméxico sostuvo que colaborará con las autoridades en la investigación correspondiente e informará sobre los avances.

TLS