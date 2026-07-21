Tráfico vehicular

¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 21 de Julio 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy martes 21 de Julio

Garitas MexicaliFoto: N+

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Hoy, las garitas de Mexicali muestran esperas de hasta 1 hora en el cruce Centro. Usa carriles rápidos y mantente informado con reportes en vivo.

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