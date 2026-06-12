¿Hay Boletos para el México vs Corea del Sur? Este Partido del Tri Tiene Disponibilidad

Luego de la victoria de la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial 2026, la atención se ha puesto en el siguiente partido por lo que los aficionados se preguntan si hay boletos para el México vs Corea del Sur y los precios para el segundo juego del Tri en la Fase de Grupos.

El Mundial ya comenzó y lo hizo de la mejor manera para los fans mexicanos, con un triunfo de la selección contra Sudáfrica en el partido inaugural del certamen para colocarse como líderes del Grupo A, mientras que el combinado coreano logró una remontada ante Chequia y se encuentran en el segundo lugar del sector.

Por ello, la expectativa en el partido México vs Corea del Sur se ha elevado, ya que el equipo que gane podría estar asegurando su presencia en la siguiente ronda del torneo, que son los Dieciseisavos de Final.

¿Hay boletos para el México vs Corea del Sur?

Desafortunadamente, las entradas para el partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur están agotadas en todas las zonas, por lo que se espera un lleno en el Estadio Sede de Guadalajara el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 horas, es decir las 7 de la noche, tiempo del centro del país.

Cabe señalar que tampoco hay disponibilidad en los paquetes que maneja la FIFA como de 'Hospitality', que suelen incluir experiencias gastronómicas, regalos y asientos exclusivos, los cuales actualmente tenían un precio que comenzaba desde los 74 mil pesos.

¿Para qué partido de México hay boletos?

Si te interesa acudir a un juego de la Selección Mexicana, debes saber que aún hay boletos para el partido contra Chequia, tercer duelo de la Fase de Grupos del Mundial, que se jugará en el Estadio Sede Ciudad de México.

Sin embargo, estas entradas solo se venden con los paquetes de FIFA 'Hospitality', los cuales tenían un precio inicial de 70 mil pesos, pero ahora mismo ya solo hay disponibilidad para los boletos de 215 mil a 224 mil pesos.

¿Hay boletos para los partidos del Mundial 2026 en México?

Aún quedan algunas entradas para los partidos que se jugarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sin embargo si te interesa asistir es importante que te des prisa, ya que quedan muy pocos y se espera que se agoten pronto.

En CDMX, hay boletos para personas en silla de ruedas para el partido de Uzbekistán vs Colombia y el de Dieciseisavos de Final, los cuales tienen un costo de 3,760 pesos y 9,458 pesos, respectivamente.

En Guadalajara hay disponibilidad para el partido de Colombia vs Congo, con un costo de 41,752 pesos, mientras que para el de Uruguay vs España hay entradas que van de 50,318 a 54,182 pesos.

En Monterrey aún hay boletos para todos los partidos. Estos son los precios de las entradas disponibles

Suecia vs Túnez: 9,677 pesos.

Túnez vs Japón: 24,196 pesos.

Sudáfrica vs Corea: 8,383 pesos a 26,128 pesos.

Dieciseisavos de final: 11,178 pesos.

Para comprarlos, debe ingresar al siguiente link: www.fifa.com/canadamexicousa2026/tickets y dar clic en "Venta de última hora". Ahí te mandará a una fila para poder acceder. Posteriormente podrás comprar las entradas para los partidos que aún tienen boletos disponibles.

PPP