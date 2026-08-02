El Regreso a Clases es en Agosto 2026: ¿Cuándo Entran los Maestros, Niños y los de Preparatoria?

De forma escalonada, pero el regreso a clases está pactado para llevarse a cabo durante el mes de agosto para los millones de alumnos que hay en México, por eso acá te decimos cuándo entran los maestros, niños y los de preparatoria 2026, esto de acuerdo con el calendario escolar oficial de la SEP, UNAM e IPN.

Para que los padres de familia estén pendientes de los niños de preescolar, primaria y secundaria, en una nota ya te mostramos las fechas más importantes del calendario escolar 2026-2027 de la SEP. También te contamos todos los detalles del examen de control que va a realizar la UNAM, luego de toda la polémica suscitada en la prueba de admisión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. SEP Cierra Escuelas Militarizadas en Todo México, ¿Qué Pasará con el Ciclo Escolar 2026-2027?

¿Cuándo regresan los maestros a clases?

El personal académico de la SEP vuelve a sus labores el próximo lunes 24 de agosto en todo México para realizar el Consejo Técnico escolar en fase intensiva, mientras que varios de los docentes de la UNAM ya se encentran en funciones debido al periodo intersemestral.

Los maestros de educación básica vuelven a las escuelas una semana antes para preparar lo que será el inicio del ciclo escolar 2026 a 2027 en todo el país.

¿Cuándo entran los niños de preescolar, primaria y secundaria 2026?

El regreso a clases para los alumnos de la SEP será el próximo lunes 31 de agosto 2026 a nivel nacional, salvo excepciones que puedan surgir en las próximas semanas.

El calendario de la SEP va a tener una duración de 185 días y la buena noticia es que el primer día feriado y de descanso llega pronto: el 16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia de México.

¿Cuándo entran a clases los de preparatoria 2026?

Los estudiantes del nivel media superior de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), ambos de la UNAM regresan a clases el lunes 10 de agosto 2026. Mientras que los jóvenes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN entran hasta el 24 de agosto.

Con toda esta información, ya queda más claro cuándo será el regreso a clases 2026 en México para afrontar los que será el nuevo calendario escolar.

AO