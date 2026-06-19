Registro En Línea para Apoyo a Madres Solteras en Junio 2026: Cómo Inscribirse y Requisitos

El Apoyo a Madres Solteras abrió registro en línea en junio 2026 y si te interesa ingresar a este programa social para mujeres de 18 a 64 años, acá te decimos cómo inscribirte y cuáles son los requisitos para que puedas realizar tu solicitud.

Recientemente se lanzó la convocatoria del Apoyo al Desempleo Bienestar Edomex, dirigido para hombres y mujeres de 18 a 64 años, mientras que se está llevando a cabo el registro para personas de 30 a 64 años, por lo que existen diferentes oportunidades de incorporarse a uno de los programas del gobierno mexicano.

Uno de estos apoyos va dirigido exclusivamente para mujeres mayores de 18 años, que sean jefas de familia o madres solteras, y a continuación te traemos todos los detalles para que puedas hacer tu registro en línea en junio de 2026.

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¿Qué apoyo para madres solteras abrió registro?

Las jefas de familia o madres solteras mayores de 18 años pueden solicitar su incorporación al nuevo programa de la Secretaría de Agua del Estado de México (Edomex), llamado Mujeres Plomeras 2026, el cual otorga un apoyo en especie de herramientas de plomería y un curso de capacitación en dicho oficio.

Este nuevo apoyo busca disminuir el desperdicio de agua en los 125 municipios del Estado de México mediante la capacitación teórico-práctica a mujeres mayores de 18 años y jefas de familia, que habiten en viviendas con problemas de fugas de agua.

¿Cómo hacer registro en línea del Apoyo de Madres Solteras 2026?

La inscripción al Apoyo Mujeres Plomeras 2026 se está realizando por internet en la página oficial de la Secretaría de Agua del Edomex, en este enlace: agua.edomex.gob.mx/mujeres-plomeras. Ahí las interesadas deben completar los campos con su información personal y adjuntar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (máximo 3 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

El registro al Apoyo de Madres Solteras 2026 también puede realizarse de forma presencial en la Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento, ubicada en Horacio Zúñiga número. 206, cuarto piso colonia Morelos primera sección, C. P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

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