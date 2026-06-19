Protección Civil Pronostica Formación de Tormentas y Rachas de Viento en Tamaulipas

Protección Civil Tamaulipas alertó por el desarrollo de tormentas y chubascos dispersos durante la tarde y noche de este viernes.

Protección Civil Pronostica Formación de Tormentas y Rachas de Viento en TamaulipasFoto: N+

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Tormentas y vientos de más de 60 km/h en Tamaulipas. Protección Civil recomienda precaución y mantenerse actualizado.

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