Protección Civil Pronostica Formación de Tormentas y Rachas de Viento en Tamaulipas

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre el desarrollo de tormentas y chubascos dispersos durante la tarde y noche de este miércoles en diversas regiones de Tamaulipas.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de inestabilidad favorecerán la formación de lluvias principalmente en la zona Norte, Altiplano, Centro y región Cañera, donde algunos núcleos de tormenta podrían alcanzar intensidad fuerte de manera puntual.

La dependencia informó que estos sistemas podrían estar acompañados de rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente, caída aislada de granizo y encharcamientos temporales en áreas urbanas y vialidades con problemas de drenaje.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones al conducir bajo lluvia.

🔴🌩️ ACTIVIDAD DE TORMENTAS ESTA TARDE Y NOCHE



Se prevé el desarrollo de tormentas y chubascos dispersos durante las próximas horas, con mayor probabilidad en la zona Norte, Altiplano, Centro y región Cañera del estado.



⚠️ Algunos eventos podrían presentarse con:

• Rachas… pic.twitter.com/imtZMd6SU4 — Protección Civil Tamaulipas (@PCTamaulipas) June 19, 2026

Frontera Norte de Tamaulipas, entre las regiones con mayor probabilidad de tormentas

Los modelos meteorológicos muestran mayor potencial de desarrollo de tormentas en municipios de la frontera y el centro del estado, incluyendo zonas cercanas a Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria y la región cañera del sur de Tamaulipas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de emergencia al 911 y permanecer atenta a la emisión de nuevos avisos meteorológicos en caso de que las condiciones evolucionen durante las próximas horas.