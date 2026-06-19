Protección Civil Pronostica Formación de Tormentas y Rachas de Viento en Tamaulipas

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre el desarrollo de tormentas y chubascos dispersos durante la tarde y noche de este miércoles en diversas regiones de Tamaulipas.
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de inestabilidad favorecerán la formación de lluvias principalmente en la zona Norte, Altiplano, Centro y región Cañera, donde algunos núcleos de tormenta podrían alcanzar intensidad fuerte de manera puntual.
La dependencia informó que estos sistemas podrían estar acompañados de rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente, caída aislada de granizo y encharcamientos temporales en áreas urbanas y vialidades con problemas de drenaje.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones al conducir bajo lluvia.
Frontera Norte de Tamaulipas, entre las regiones con mayor probabilidad de tormentas
Los modelos meteorológicos muestran mayor potencial de desarrollo de tormentas en municipios de la frontera y el centro del estado, incluyendo zonas cercanas a Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria y la región cañera del sur de Tamaulipas.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de emergencia al 911 y permanecer atenta a la emisión de nuevos avisos meteorológicos en caso de que las condiciones evolucionen durante las próximas horas.