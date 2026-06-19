Alerta Naranja Hoy: Lluvias Fuertes y Caída de Granizo Desde el Poniente hasta el Norte de CDMX

Protección Civil activó la Alerta y pide tomar precauciones; ya hay lluvias intensas y caída de granizo en varias alcaldías

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Venustiano Carranza | Lizandro González GuerreroAfectaciones en CDMX tras fuertes lluvias. Foto: N+

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