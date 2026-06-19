Alerta Naranja Hoy: Lluvias Fuertes y Caída de Granizo Desde el Poniente hasta el Norte de CDMX

En la Ciudad de México (CDMX) activaron la Alerta Naranja por pronóstico de tormenta, en N+ te decimos dónde habrá lluvia muy fuerte y caída de granizo hoy, 19 de junio de 2026.

Las lluvias muy fuertes y posible caída de granizo se darán durante la tarde y noche de este viernes. Autoridades de Protección Civil advirtieron sobre posibles encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua.

El aviso estará vigente desde las 13:30 horas de este viernes y hasta la medianoche del sábado 20 de junio, periodo en el que se esperan las precipitaciones más intensas.

En estos momentos, se registra lluvia de intensidad fuerte a muy fuerte con caída de granizo en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Mientras que hay lluvias débiles a moderadas en:

AzcapotzalcoMx

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

¿Qué alcaldías tienen Alerta Naranja por lluvia hoy?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja para cuatro alcaldías del sur y poniente de la capital, donde podría haber actividad eléctrica:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

La Magdalena Contreras.

Tlalpan.

En estas demarcaciones se prevé la caída de entre 30 y 49 milímetros de lluvia, además de tormentas eléctricas y posible granizo.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían provocar acumulación de agua en calles, afectaciones a la movilidad y aumento en el nivel de corrientes sobre avenidas y vialidades.

Además de las zonas con Alerta Naranja, se emitió Alerta Amarilla para las siguientes alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas demarcaciones también se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche, con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

Desembarcan a usuarios de Cablebús

"Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual.

Metro activa operación de seguridad

Se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8 y 12.

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones".

¿Cuáles son los riesgos por las lluvias en CDMX?

Protección Civil alertó que las condiciones meteorológicas podrían generar diversos peligros asociados a las tormentas, entre ellos:

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Reducción de la visibilidad para conductores.

Caída de ramas, árboles o estructuras ligeras por el reblandecimiento del suelo.

Afectaciones en la movilidad vehicular y peatonal.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y reportes de emergencia durante el desarrollo de las lluvias.

Ante el pronóstico de tormentas, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: evitar cruzar calles con corrientes de agua o encharcamientos profundos, no caminar por banquetas, puentes peatonales y zonas seguras, no resguardarse debajo de árboles durante la lluvia o tormentas eléctricas, apoyar a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad en caso de traslado, si es posible, permanecer en un lugar seguro hasta que disminuya la intensidad de las precipitaciones.

FBPT