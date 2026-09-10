Incendio en Ferry de Filipinas Deja Cinco Muertos; Hay 87 Personas Desaparecidas

Al menos cinco personas murieron y 87 permanecen sin ser localizadas luego de que un ferry se incendiara en aguas de Palawan, Filipinas, según informó la Guardia Costera de ese país.

El incidente ocurrió cuando el ferry MV June Aster viajaba desde el puerto de Manila con destino a Coron, en la provincia de Palawan. La embarcación transportaba 134 personas, entre ellas 117 pasajeros y 17 integrantes de la tripulación.

De acuerdo con la Guardia Costera de Filipinas, el incendio se registró aproximadamente a 1.2 millas náuticas, equivalentes a 2.2 kilómetros, al noreste de Barangay Marcilla.

Hasta la noche del miércoles habían sido rescatadas 42 personas, de las cuales 38 eran pasajeros y cuatro formaban parte de la tripulación.

Las autoridades señalaron que los sobrevivientes fueron trasladados a un centro de evacuación ubicado en Barangay Turda, al norte de Marcilla, debido a que el incidente ocurrió cerca de tierra firme.

La Guardia Costera indicó que 87 personas permanecen sin ser localizadas. Sin embargo, precisó que la cifra corresponde a datos en tiempo real y puede modificarse conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.

La portavoz de la Guardia Costera, comodoro Noemi Cayabyab, señaló que las autoridades todavía no habían podido obtener información directamente de las personas rescatadas.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, mientras las autoridades también mantienen coordinación con la empresa naviera. La causa del incendio permanece bajo investigación.