Accidentes

Incendio en Ferry de Filipinas Deja Cinco Muertos; Hay 87 Personas Desaparecidas

Guardacostas mantienen búsqueda tras el incendio del MV June Aster, con 42 sobrevivientes trasladados a un centro de evacuación

La Guardia Costera indicó que 87 personas permanecen sin ser localizadas.La Guardia Costera indicó que 87 personas permanecen sin ser localizadas. Foto: Facebook @coastguardph

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