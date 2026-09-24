Educación

Baja California Aplicará Restricción de Celulares en Primarias y Secundarias

La restricción de dispositivos electrónicos en las escuelas del estado busca incrementar el rendimiento escolar

Baja California Restringirá Celulares y Tabletas en Primarias y SecundariasBaja California Restringirá Celulares y Tabletas en Primarias y Secundarias | Foto: N+

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