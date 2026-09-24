Baja California se encuentra preparada para implementar la restricción del uso de celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos personales en escuelas primarias y secundarias.

La Secretaría de Educación de Baja California trabaja en la introducción del programa en el nivel básico que entrará en vigor a partir del 3 de noviembre en todo México, y contempla que, posteriormente, la medida pueda implementarse también en educación media superior.

La secretaria de Educación en Baja California, Irma Martínez Manríquez, señaló que el acuerdo ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y que la dependencia comenzará a implementarlo mediante su estructura educativa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Baja California Aplicará Restricción de Celulares en Escuelas desde Noviembre

La funcionaria agregó que durante agosto ya se abordó el tema con supervisores e inspectores y que ahora será necesario trabajarlo directamente en las escuelas con madres y padres de familia.

La medida establece que, a partir del 3 de noviembre, ninguna escuela primaria o secundaria podrá permitir el ingreso con dispositivos electrónicos personales.

Actualmente, Baja California concentra alrededor de 3 mil 800 escuelas donde se imparte educación básica.

Aunque la restricción entrará en vigor en noviembre, algunas escuelas de Tijuana ya aplicaban medidas similares. Además, durante marzo se puso sobre la mesa una propuesta a nivel municipal para regular el uso de teléfonos móviles en las escuelas asignadas a la Secretaría de Educación Municipal.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Educación estatal, al menos 5 por ciento de los planteles en Baja California ya mantiene vigente una medida de este tipo.

La Secretaría de Educación espera que la restricción contribuya a que las y los estudiantes incrementen su rendimiento escolar.

Información Carolina Vázquez

APG