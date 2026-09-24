Un hombre fue vinculado a proceso por el delito de homicidio a título de culpa grave, al ser señalado como el presunto responsable de la muerte de un joven de 18 años que fue atropellado y empujado desde un puente ubicado en la colonia Mirador de San Antonio, en Juárez, Nuevo León.

La persona acusada fue identificada como Carlos Miguel 'N', quien había sido detenido el mismo día de los hechos, ocurridos el pasado sábado en este paso elevado vehicular que conecta las colonias Villas de San Juan y Mirador de San Antonio.

Este percance ocurrió cuando Carlos Miguel 'N' habría perdido el control de la camioneta que conducía y terminó por estrellarse contra la barda del puente. En ese momento, Israel David Tadeo, de 18 años de edad, se encontraba caminando por el lugar, por lo que terminó por ser atropellado y empujado desde la estructura hasta la parte baja del paso elevado, donde perdió la vida.

Tras el accidente, Carlos Miguel 'N' fue detenido y sometido a diferentes pruebas por parte de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP). El examen de alcoholemia y toxicología resultó positivo para etanol, por lo que un juez le impuso prisión preventiva en un penal estatal mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Tras la muerte del joven, vecinos del municipio de Juárez realizaron una manifestación pacífica para exigir justicia y claridad en la investigación. Durante la protesta también solicitaron que se construya un puente exclusivo para peatones y ciclistas a un costado de donde ocurrió el percance, debido al riesgo que representa para las personas caminar por esa zona.

DAGM