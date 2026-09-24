Seguridad

Vinculan a Proceso a Conductor por Muerte de Joven en un Puente en Juárez, NL

La víctima falleció luego de caer desde un paso elevado tras ser impactado por una camioneta

Detenido por atropelloEl sujeto permanecerá internado en un penal. Foto: Policía Juárez

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