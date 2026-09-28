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EUA Anuncia Nueva Restricción de Visas: Marco Rubio Explica en Qué Casos Aplica

El gobierno de Estados Unidos busca proteger a los menores de delitos como secuestro

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¡Atención! EUA anuncia restricciones de visas para proteger a niños de secuestros internacionales. Marco Rubio detalla cómo se aplicará esta medida para asegurar su regreso seguro.

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