EUA Anuncia Nueva Restricción de Visas: Marco Rubio Explica en Qué Casos Aplica

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos de América (EUA), anunció una nueva restricción de visas americanas para resolver con prontitud los casos de sustracción internacional de menores por parte de uno de los progenitores.

Explicó que “proteger a los niños estadounidenses secuestrados a través de fronteras internacionales es una máxima prioridad" para la Administración del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado detalló que la nueva restricción de visas va "dirigida a individuos que obstaculizan la pronta resolución de casos internacionales de secuestro de menores por parte de progenitores”.

En un comunicado, Marco Rubio indicó que “cuando funcionarios de gobiernos extranjeros, jueces, administradores judiciales, agentes del orden y otros obstaculizan intencionadamente la pronta resolución de estos casos, prolongan la separación familiar e impiden el regreso de los niños a Estados Unidos”.

La nueva política proporcionará al Departamento de Estado de Estados Unidos “una nueva herramienta de rendición de cuentas para presionar a los países que incumplen sus obligaciones”, destacó el funcionario.

Subrayó que la medida “incluye a las personas que intencionalmente no implementan ni cumplen con las leyes, políticas u órdenes judiciales para resolver estos casos y devolver a los niños a su país de residencia habitual”.

El Departamento de Estado “trabaja activamente para prevenir los secuestros y facilitar el regreso rápido y seguro de los niños secuestrados a su país de residencia habitual”, afirmó Rubio en el informe.

Finalmente, destacó que la medida “añadirá una herramienta más, amparada por la legislación estadounidense, para promover la rendición de cuentas cuando los países incumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Estamos comprometidos con la protección de la seguridad y el bienestar de todos los niños estadounidenses”.