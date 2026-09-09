Se Realiza Primera Jornada de la Revista Vehicular 2026 en Tehuacán, Puebla

El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), acercó la Revista Vehicular 2026, en la primera jornada del 7 al 11 de septiembre al municipio de Tehuacán.

El objetivo es fortalecer la seguridad en el transporte mercantil de carga y garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley aprobada en diciembre de 2021.

La estrategia territorial se lleva a cabo con el fin de facilitar el cumplimiento del procedimiento y garantizar que el servicio se brinde en condiciones óptimas para la seguridad de los usuarios y la tranquilidad de los propietarios de las unidades, tal como lo establece el artículo 113 de la Ley de Transporte del Estado de Puebla.

El ordenamiento jurídico establece que quienes prestan servicios de transporte deben realizar anualmente el trámite de la Revista Vehicular, mismo que consiste en:

La revisión documental e inspección física y mecánica de los vehículos y el equipamiento auxiliar, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad, equipo, aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio.

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El ejercicio tiene como sede la Unidad Deportiva Sur de Tehuacán, con horario de atención de 09:00 a 18:00 horas, y se rige bajo los principios de transparencia, simplificación administrativa, legalidad y combate a la corrupción.

Cabe destacar que el trámite tiene un costo de $630.00 pesos y toda la información necesaria para cumplirlo está disponible en la página web https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/.

Entre los requisitos están presentar: el documento que acredite la propiedad del vehículo, registro público vehicular - comprobante del pago de no adeudo de infracciones y constancia de no adeudo de infracciones, póliza de seguro con vigencia de un año.

También se debe llevar la tarjeta de circulación, tarjetón mercantil, certificado de verificación vehicular, licencia del servicio de transporte mercantil del operador y el dictamen de gas, para vehículos que operen con este tipo de combustible.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ