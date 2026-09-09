Transporte público

Se Realiza Primera Jornada de la Revista Vehicular 2026 en Tehuacán, Puebla

Quienes prestan el servicio de transporte en los municipios de la región deberán acudir a la Unidad Deportiva Sur para cumplir con el trámite.

Primera Jornada Revista Vehicular 2026 Tehuacán Puebla Costo Fechas RequisitosRealizan la Primera Jornada de la Revista Vehicular 2026 en Tehuacán, Puebla. Foto: X @MTGobPue

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