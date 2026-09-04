Transporte público

Metro CDMX Cumple 57 Años: Fotos Históricas del Transporte

En 1969, comenzó sus operaciones con la Línea 1; actualmente cuenta con 195 estaciones

Metro CDMXMetro de la Ciudad de México. Foto: Gobierno CDMX

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