Metro CDMX Cumple 57 Años: Fotos Históricas del Transporte

El Metro de la Ciudad de México llega este 4 de septiembre a 57 años de servicio, consolidado como uno de los principales medios de movilidad para los habitantes de la capital y de la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

Desde el inicio de sus operaciones, en 1969, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha transportado 69 mil 706 millones de usuarios.

Obras en la Línea 1 del Metro. Foto: Gobierno CDMX

Las imágenes históricas permiten recorrer las primeras etapas del Metro.

Las autoridades del transporte público indicaron que, actualmente, el Metro cuenta con 12 líneas, 195 estaciones y 226.5 kilómetros en servicio, por donde se desplazan diariamente más de 4.5 millones de personas.