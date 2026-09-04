Metro CDMX Cumple 57 Años: Fotos Históricas del Transporte
En 1969, comenzó sus operaciones con la Línea 1; actualmente cuenta con 195 estaciones
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En 1969, comenzó sus operaciones con la Línea 1; actualmente cuenta con 195 estaciones
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El Metro de la Ciudad de México llega este 4 de septiembre a 57 años de servicio, consolidado como uno de los principales medios de movilidad para los habitantes de la capital y de la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con las autoridades capitalinas.
Desde el inicio de sus operaciones, en 1969, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha transportado 69 mil 706 millones de usuarios.
Las imágenes históricas permiten recorrer las primeras etapas del Metro.
Las autoridades del transporte público indicaron que, actualmente, el Metro cuenta con 12 líneas, 195 estaciones y 226.5 kilómetros en servicio, por donde se desplazan diariamente más de 4.5 millones de personas.
De acuerdo con el STC, esta distancia sería suficiente para realizar alrededor de 42 mil 273 viajes alrededor de la Tierra o aproximadamente 2 mil 203 viajes redondos entre la Tierra y la Luna.
Previamente, en N+, te detallamos cuáles fueron las estaciones del Metro con mayor afluencia de usuarios entre 2010 y 2025. De acuerdo con el reporte, Pantitlán encabezó la lista.
Por su parte, tan solo entre enero y agosto de 2026, los trenes recorrieron 27 millones 660 mil kilómetros, una distancia equivalente a unas 690 vueltas al planeta.
La historia del Metro también está marcada por distintas etapas de ampliación, mantenimiento y renovación de su infraestructura.
En la etapa actual, el sistema reporta la reincorporación de 22 trenes recuperados, los cuales ya prestan servicio en las líneas 2, 7, 8 y B.
FBPT