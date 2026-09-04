Seguridad

Aseguran Más de Un Millón de Pesos en Efectivo en Distintas Monedas en Aeropuerto de Cancún

Entre los billetes asegurados destacan más de 21 mil dólares estadounidenses, 155 mil pesos mexicanos en efectivo y más de 4 mil libras esterlinas

Entre las divisas aseguradas destacan más de 21 mil dólares estadounidenses. Foto: Gabinete de SeguridadEntre las divisas aseguradas destacan más de 21 mil dólares estadounidenses. Foto: Gabinete de Seguridad
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