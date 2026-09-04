Aseguran Más de Un Millón de Pesos en Efectivo en Distintas Monedas en Aeropuerto de Cancún

Mientras la mayoría de los mexicanos organiza su quincena en efectivo para cubrir el gasto de la semana, personal de la Aduana de Cancún aseguró una cantidad de dinero que muy pocos verán reunida alguna vez: más de un millón de pesos en billetes de diversas monedas.

Personal de la Aduana de Cancún, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, aseguró en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún una cantidad significativa de efectivo en 14 divisas distintas, como parte de las acciones de inspección y vigilancia que se realizan de manera permanente en ese punto de entrada y salida del país.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el numerario asegurado representa, en conjunto, un valor equivalente a más de un millón 700 mil pesos.

Derivado de las acciones de inspección y vigilancia en la Aduana de Cancún, personal de @AduanasMx y @GN_MEXICO_ aseguró en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún numerario de 14 divisas que, en conjunto, representa un valor equivalente a más de un millón 700 mil… pic.twitter.com/AEFMyeu9kk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 4, 2026

Entre las divisas aseguradas destacan más de 21 mil dólares estadounidenses, 155 mil pesos mexicanos en efectivo, cerca de 6 mil euros y más de 4 mil libras esterlinas, además de otras monedas extranjeras.

Autoridades federales señalaron en una tarjeta informativa que este tipo de operativos buscan fortalecer el control aduanero y reforzar la seguridad en los puntos de entrada y salida del país, en el marco de las labores de vigilancia que se llevan a cabo en aeropuertos internacionales como el de Cancún.

AMP