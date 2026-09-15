Economía

Del Pozole al Tequila: Aumenta 16% Costo de Cena por Grito de Independencia 2026

Las familias tendrán que hacer un esfuerzo extra para completar el menú que van a degustar la noche del 15 de septiembre

El pozole es uno de los platillos típicos en la cena del 15 de septiembre en MéxicoFoto: Redes
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