Del Pozole al Tequila: Aumenta 16% Costo de Cena por Grito de Independencia 2026

En los pasillos de los mercados y tianguis, los adornos tricolor y los ingredientes para preparar los platillos típicos ocupan los principales anaqueles. Pero, a diferencia de otros años, en 2026 las familias tendrán que hacer un esfuerzo extra para completar el menú que van a degustar la noche del 15 de septiembre.

La cena mexicana generalmente es abundante, ya que en los hogares suelen reunirse seres queridos y amigos. Entonces, la diversidad de alimentos la convierte en un completo buffet tradicional: pozole, tostadas, pata, tinga, chiles en nogada, dulces y postres, así como agua de sabores y bebidas alcohólicas.

En ese sentido, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) señaló que organizar la cena mexicana para 10 personas pasó de 7 mil a 8 mil 100 pesos este año, es decir, aumentó un 16%. No obstante, hay que considerar que a mayor número de invitados o platillos, el costo se eleva considerablemente.

La preparación del pozole tendrá un costo aproximado de 2 mil 350 pesos. Si la familia decide acompañarlo con tostadas de tinga y pollo, deben sumar de mil 265 a mil 568 pesos, según el guisado.

A lo anterior se suma el costo de refrescos, aguas de sabor, cerveza y tequila, que en promedio puede ser un gasto de entre 3 mil 220 y 3 mil 450 pesos. En cuanto a la decoración, las familias pueden destinar hasta 690 pesos en banderas, papel picado y otros adornos tricolor.

Pero no todos viven igual la noche mexicana. Hay quienes optan por acudir a plazas públicas para cenar y disfrutar de bailes y conciertos. Entre el elote, café de olla, pambazos y otros antojos, así como el transporte, la familia de 10 integrantes puede desembolsar hasta 6 mil 700 pesos, un 15% más con respecto al 2025.

Otras personas, principalmente jóvenes, suelen trasladarse a restaurantes, bares y antros, donde lo más importante son las bebidas. La ANPEC señala que el gasto promedio por persona es de aproximadamente mil 650 pesos.

Si en el festejo se planea cantar con mariachi, hay que tomar en cuenta que la serenata con seis canciones puede alcanzar los 4 mil 200 pesos.

EPP