Sociedad

SIAPA Busca Recuperar al Menos 5 Mil Millones de Pesos de la Cartera Vencida

El total de la deuda de distintas cuentas de Jalisco asciende a 20 mil 800 millones de pesos

Deuda SIAPABuscan recuperar cartera vencida. Foto: N+

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Con deudas que prescriben y descuentos aprobados, SIAPA trabaja para recuperar cuentas en Jalisco

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