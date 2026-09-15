El SIAPA busca recuperar al menos 5 mil millones de pesos de la cartera vencida, cuyo monto total asciende a 20 mil 800 millones de pesos en distintas cuentas de Jalisco, informó el director del organismo, Ismael Jáuregui Castañeda, quien explicó que parte de los adeudos ya prescribió y otros deberán recibir descuentos autorizados por el Congreso.

Ismael Jáuregui Castañeda, director del SIAPA, comentó: “Es importante mencionar que gran parte de esta cartera vencida, ya prescribe por tiempo. Recordemos que no podemos cobrar de cinco años atrás y a mucha de ella hay que generarle la aplicación de descuentos que están autorizados por Congreso, tanto el del 100% de recargos hasta el último día de octubre y del 80% hasta el último día del año, y también la aplicación de descuentos por las colonias que fueron designadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

Por esta razón, continúan con la estrategia de revisión de las cuentas que tienen pagos pendientes por el servicio de agua; entre ellas se encuentran las correspondientes a los ayuntamientos.

Actualmente, negocian para que se pongan al corriente en Tonalá, donde el avance es de 90 por ciento en cuentas recuperadas y estiman que el siguiente mes quedarán al día. Solo restan 85 cuentas que el municipio no acepta y que están en revisión. El director especificó que la mayoría están relacionadas con espacios privados, como parques, escuelas e iglesias.

En el caso de Tlaquepaque, trabajan mediante sesiones. Suman 114 cuentas reconocidas por parte del municipio y 90 por revisar. Al término de este proceso podrán determinar el monto que se debe.

Además, el SIAPA generó un convenio con los hoteleros de Jalisco para revisar las cuentas de más de 180 hoteles y moteles de la entidad y evitar clausuras en caso de algún adeudo con el organismo, aunque el titular señaló que serían mínimos los casos.