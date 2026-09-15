Medio Ambiente

Suspendieron la Carrera de Burros en la Feria del Mezcal 2026 de Caltepec, Puebla

Las autoridades municipales y estatales notificaron a los organizadores del evento que sí se realizaba incurrirían en actos de maltrato animal

Maltrato Animal Suspensión Carrera de Burros Feria del Mezcal 2026 Caltepec PueblaAutoridades Suspenden Carrera de Burros en Feria del Mezcal 2026 de Caltepec, Puebla. Foto: Facebook Gozando Tlaxcala

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La Carrera de Burros en Caltepec fue cancelada por falta de permisos y maltrato animal. Ahora habrá una exhibición que promueve el respeto. Descubre cómo se transformó el evento.

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