Suspendieron la Carrera de Burros en la Feria del Mezcal 2026 de Caltepec, Puebla

El Ayuntamiento de Caltepec en coordinación con la Dirección de Bienestar Animal (DIBA) del estado de Puebla suspendió la denominada ‘Carrera de Burros’, como parte de las actividades de la Feria del Mezcal 2026.

Con el acompañamiento del personal estatal, la regidora de Salud del municipio, Julieta Cruz Bonilla, realizó la verificación correspondiente y confirmó que la actividad no contaba con las autorizaciones y permisos municipales requeridos.

La DIBA también dio seguimiento con el presidente municipal, Guillermo Negrellos Romualdo, y estableció comunicación con el Comité Organizador de la Feria para informar a los responsables sobre el marco legal vigente y prevenir posibles infracciones a la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Puebla.

📢COMUNICADO: | DIBA contribuye a suspender “Carrera de Burros” en Caltepec

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Como resultado del acompañamiento institucional, los organizadores acordaron sustituir la carrera por una exhibición orientada a promover la tenencia responsable y el respeto a los seres sintientes.

El jurídico de la Sindicatura Municipal, José Iván Guevara Amayo, constató que la nueva actividad contará con condiciones adecuadas de salud y buen trato para los ejemplares participantes.

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A través de un comunicado el Ayuntamiento de Caltepec, recalcó que nunca otorgó el permiso para que la realización de dicha actividad considerada como maltrato animal en el estado de Puebla.

Por último, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre cualquier cambio u operativo en las actividades de la Feria del Mezcal 2026 en Caltepec.

Con información de N+

GMAZ