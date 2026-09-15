Suspendieron la Carrera de Burros en la Feria del Mezcal 2026 de Caltepec, Puebla

El Ayuntamiento de Caltepec en coordinación con la Dirección de Bienestar Animal (DIBA) del estado de Puebla suspendió la denominada ‘Carrera de Burros’, como parte de las actividades de la Feria del Mezcal 2026.
Con el acompañamiento del personal estatal, la regidora de Salud del municipio, Julieta Cruz Bonilla, realizó la verificación correspondiente y confirmó que la actividad no contaba con las autorizaciones y permisos municipales requeridos.
La DIBA también dio seguimiento con el presidente municipal, Guillermo Negrellos Romualdo, y estableció comunicación con el Comité Organizador de la Feria para informar a los responsables sobre el marco legal vigente y prevenir posibles infracciones a la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Puebla.