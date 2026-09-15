Identifican a Víctima del Ataque Armado en Cancha de Futbol en Francisco del Rincón, Guanajuato

Autoridades de San Francisco del Rincón confirmaron que el joven que falleció en el ataque armado al interior de una cancha de futbol en la comunidad de Barrio de Guadalupe, llevaba como nombre Julio César, de 25 años de edad.

Los hechos ocurrieron cuando hombres armados llegaron al campo de futbol y comenzaron a disparar contra los asistentes para después darse a la fuga en un auto del cual no se dieron más características.

Tras el ataque, se reportó que siete personas habían resultado lesionadas, las cuales, en su mayoría fueron trasladadas por sus propios medios a diferentes clínicas de San Francisco del Rincón.

Minutos después, se confirmó la muerte de uno de los jóvenes, siendo Julio César, de 25 años de edad, quien se encontraba atendiendo su puesto de tostadas al momento del ataque durante el partido de futbol.

Por su parte, autoridades municipales informaron que la investigación del ataque, quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al mismo tiempo que organizadores de la liga de futbol, han informado la suspensión de los juegos hasta nuevo aviso.

De igual manera, testigos del ataque comentaron que esto nunca había pasado, ya que la zona es tranquila y desconocen si existiera algún motivo que llevara a que hombres armados dispararan.