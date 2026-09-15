Seguridad

Identifican a Víctima del Ataque Armado en Cancha de Futbol en Francisco del Rincón, Guanajuato

La víctima de 25 años falleció cuando recibía atención médica al ser trasladado por familiares

La zona fue resguarda por elementos de Seguridad.Foto: N+

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Julio César, de 25 años, muere tras ataque armado en cancha de futbol. Habitantes de la comunidad afirman que era una zona tranquila.

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