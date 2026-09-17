Suman Dos Trabajadores Muertos tras Explosión en Jáltipan, Veracruz

Dos trabajadores de PVM Minera S.A. de C.V. perdieron la vida tras la explosión registrada en una planta de sal en Jáltipan de Morelos.

A través de las redes sociales los familiares, amigos y conocidos han dado a conocer acerca de su fallecimiento ya que de manera oficial las autoridades no han confirmado los hechos.

Las autoridades de seguridad y Protección Civil realizaron diligencias en la planta, logrando la localización del cuerpo del trabajador que se encontraba desaparecido y quien en vida respondió al nombre de Jesús C., originario de Tabasco.

La segunda víctima es Abelardo O., uno de los trabajadores que resultó con graves quemaduras y quien perdió la vida recibiendo atención médica.

El trabajador salió de las instalaciones de la empresa con diversas quemaduras en el cuerpo y su estado de salud fue reportado como delicado; sin embargo, murió dos días después.

Dos trabajadores que también resultaron con lesiones continúan recibiendo atención médica en el IMSS, donde se reporta que continúan graves.

Mientras tanto, se mantienen las labores de investigación tecnológicas y de campo para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades.