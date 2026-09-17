Accidentes

Suman Dos Trabajadores Muertos tras Explosión en Jáltipan, Veracruz

Además de los fallecidos, reportan a víctimas que continúan en el IMSS siendo atendidas por las lesiones

Explosión deja dos muertos en JáltipanDos trabajadores continúan recibiendo atención médica en el IMSS. Foto: N+

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Dos trabajadores de PVM Minera mueren tras explosión en planta de sal. Las investigaciones continúan mientras otras víctimas luchan por su vida en el IMSS.

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