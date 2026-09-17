Muere Mujer tras Accidente en la Carretera Federal 57 en Querétaro

Una mujer de aproximadamente 40 años perdió la vida la mañana de este jueves tras un accidente registrado sobre la carretera federal 57 Querétaro-San Luis Potosí, a la altura de la Presa Santa Catarina.

El percance ocurrió con dirección hacia Querétaro, luego de que el conductor de un automóvil aparentemente se equivocara de salida y perdiera el control de la unidad.

El vehículo derrapó y terminó impactándose contra la barra metálica de contención, lo que provocó que la mujer perdiera la vida en el lugar.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El conductor del automóvil y una menor de edad resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona para permitir el desarrollo de las diligencias, mientras personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y las investigaciones correspondientes.