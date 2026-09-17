Accidentes

Muere Mujer tras Accidente en la Carretera Federal 57 en Querétaro

El percance ocurrió en dirección a Querétaro, a la altura de la Presa Santa Catarina, luego de que el automóvil derrapara y chocara contra la barrera de contención

Accidente en la Carretera 57 Cobra la Vida de una MujerAccidente en la Carretera 57 Cobra la Vida de una Mujer. Foto: N+

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El conductor y una menor de edad fueron trasladados a un hospital, mientras la zona permaneció bajo resguardo de la Guardia Nacional.

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